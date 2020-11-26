Российская стюардесса показала необычное явление в небе из кабины пилота

Российская стюардесса показала необычное природное явление, которое можно наблюдать во время полета. Видео, снятое из кабины пилота, Юлия разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах видно яркие вспышки в небе, напоминающие разветвленные синие молнии. Однако, по словам летчика, снявшего происходящее и передавшего это блогерше, на записи не молнии, а огни святого Эльма.

По словам Юлии, это достаточно редкое явление, которое было впервые замечено на морских судах и названо в честь католического покровителя моряков Эльма. ⁣⁣Такие огни возникают при высокой напряженности электрического поля в атмосфере и могут появляться на мачтах кораблей, вершинах гор, линиях электропередач, макушках высоких деревьев или шпилях церквей.⁣⁣⠀

«В авиации огни возникают на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи грозового фронта или через него. Еще их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла», — отметила автор блога.

Она подчеркнула, что такое явление не опасно ни для самого самолета, ни для тех, кто находится на борту. «По верхнему слою металлического корпуса электричество постепенно стекает в атмосферу», — написала бортпроводница.