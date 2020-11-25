Появились фото секретных комнат в самолете для отдыха пилотов и стюардесс

В сети появились фотографии секретных комнат на борту самолета, в которых, как правило, в процессе долгих перелетов отдыхают пилоты и стюардессы. Соответствующие снимки опубликовало Daily Mail.

Так, на размещенных в сети кадрах запечатлены помещения, в которых оборудовано несколько спальных мест с матрасами и подушками.

Как уточняет издание, на снимках изображена комната отдыха на борту Boeing 787 Dreamliner — как правило, чтобы попасть туда, необходимо ввести код доступа.

При этом отмечается, что в других типах воздушных судов также могут быть установлены двухъярусные кровати для членов летного состава и шкафчики для хранения личных вещей. Вдобавок в пространстве, подготовленном для отдыха пилотов, нередко имеются кресла из салона бизнес-класса.

18 ноября американская стюардесса раскрыла связанные с безопасностью секреты бортпроводниц в процессе проживания в отеле. Так, по ее словам, члены экипажа, которые при дальних перелетах вынуждены провести несколько дней в городе, дожидаясь обратного рейса, и живут в тех же гостиницах, что и пассажиры, стараются никому не называть свой номер комнаты и не произносить его вслух при посторонних.