Стюардессы поделились секретами правильного питания в самолете

Стюардессы рассказали о способах поддержания правильного питания на борту самолета. Своими секретами девушки поделились на Reddit, отвечая на вопрос коллеги, как не набрать вес во время дальних перелетов.

«Я нахожусь в отпуске из-за ситуации с коронавирусом и трачу свободное время на создание здоровых привычек, ведь на земле это гораздо проще. Боюсь, что, вернувшись к полетам, потеряю весь свой прогресс», — написала бортпроводница с ником efg_706, попросив других девушек поделиться рецептами полезных нескоропортящихся блюд.

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В ответ стюардессы посоветовали ей брать с собой сушеные фрукты, самодельную пастилу или вяленую говядину, которую также можно приготовить в домашних условиях.

«Я люблю брать с собой овощной суп, но отделяю овощи от бульона для хранения. Хороший термос может сохранить бульон горячим в течение дня — все, что вам нужно сделать, это вылить его в миску с овощами», — написала бортпроводница с ником theflyingbaldman.

Ее коллега Dmk89 порекомендовала брать с собой веганские блюда: они являются источником белка и не относятся к категории скоропортящихся.

«Также я пользуюсь сумкой-холодильником — люди смеются над ее габаритами, но зато у меня всегда есть пространство для хранения продуктов», — отметила девушка, добавив, что сумка обычно выручает ее, когда в отелях нет холодильников.

Ранее стюардессы рассказали о способах ухода за кожей и поддержания бодрости на борту самолета. Главной рекомендацией стало обильное питье.

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