Стюардесса раскрыла секреты проживания бортпроводниц в отелях

Американская стюардесса раскрыла связанные с безопасностью секреты бортпроводниц в процессе проживания в отеле. Об этом рассказала работница авиакомпании Хизер Пул (Heather Poole), пишет Daily Express.

Так, по ее словам, члены экипажа, которые при дальних перелетах вынуждены провести несколько дней в городе, дожидаясь обратного рейса, и живут в тех же гостиницах, что и пассажиры, стараются никому не называть свой номер комнаты и не произносить его вслух при посторонних.

«Мы либо записываем их, либо быстро показываем ключ-карту. Никогда не знаешь, кто может подслушать», — заметила Пул.

Кроме того, чтобы обезопасить себя, бортпроводницы всегда проводят тщательный осмотр комнаты перед заселением. «Пока одна из нас проверяет пространства под кроватью, в туалете и за занавеской для душа, другая ждет снаружи в коридоре. Затем мы меняемся», — пояснила стюардесса.

Наконец, сообщила она, работницы авиакомпаний, как правило, из соображений безопасности изнутри подпирают дверь комнаты своими же чемоданами.

18 ноября украинская стюардесса раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Как отметила блогерша, в сети бытует миф о том, что стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Однако на самом деле все происходит наоборот: многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное.

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