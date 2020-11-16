Российская стюардесса раскрыла способ быстрее прийти в норму после авиаперелета

Российская стюардесса перечислила главные правила, которым необходимо следовать пассажирам, чтобы быстрее прийти в норму после авиаперелета. Соответствующими советами она поделилась на своей странице в Instagram.

В первую очередь по прибытии, отмечает бортпроводница, следует выпить воды и таким образом запустить пищеварительную систему организма — это также поможет ускорить циркуляцию крови и метаболизм, которые могли замедлиться в процессе полета.

Вдобавок путешественникам рекомендуется принять душ. «Вода поможет снять стресс, ну и плюс ко всему смоет с вас миллионы бактерий, которые были в самолете», — пояснила сотрудница авиакомпании.

Наконец, считает автор поста, туристы после авиаперелета могут немного перекусить: выбор при этом стоит сделать в пользу бананов и ананасов, чтобы поддержать организм мелатонином после перепадов давления.

«Ложитесь спать, если очень хотите. У нас, бортпроводников (и пилотов), прописано, что после рейса мы должны соблюдать минимум 12 часов послеполетного отдыха», — заключила она, подчеркнув, что также пассажирам необходимо разогнать скопившуюся в нижних конечностях кровь: размять икры, потянуть ступни на себя и поднять ноги вверх.

9 ноября сообщалось, что российская стюардесса назвала четыре ошибочных поступка пассажиров самолета. В первую очередь она отметила передвижение по самолету без обуви — по ее словам, многие пассажиры даже ходят босиком в туалет, хотя делать этого не стоит из гигиенических соображений.