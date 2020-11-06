Стюардесса рассказала о ставящих в неловкое положение вопросах пассажиров

Российская стюардесса назвала вопросы пассажиров, на которые бортпроводники зачастую не могут дать ответ. Девушка привела их в видеоролике на своей странице в TikTok.

По ее словам, стюардессу, например, может поставить в неловкое положение вопрос о терминале, в который прилетает самолет. «Когда мы приземлимся, старший бортпроводник назовет его по громкой связи», — отметила девушка, пояснив, что за время полета терминал могут поменять.

Также бортпроводница призналась, что не всегда сможет ответить, какой сегодня день недели. «Мы не работаем, как обычные люди, с понедельника по пятницу. И в субботу, и в праздник — мы можем работать в любое время», — сказала она.

Кроме того, по словам сотрудницы авиакомпании, стюардессы, как правило, не представляют, на какой высоте летит лайнер и какое море он пролетает. «Мы даже не смотрим в иллюминаторы», — подытожила сотрудница российской авиакомпании.