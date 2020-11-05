Раскрыто влияние перелетов на вкусовые предпочтения человека

Российская стюардесса раскрыла влияние перелетов на вкусовые предпочтения человека и объяснила причину изменения вкуса томатного сока на борту. Об этом бортпроводница по имени Юлия рассказала, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram, почему в самолете этот напиток кажется вкуснее.

Как отметила сотрудница авиакомпании, из-за изменения давления, влажности воздуха и высокого уровня шума в полете у человека меняются вкусовые ощущения.

«Рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого, работают хуже, но при этом усиливается чувство умами — пятый вкус, неуловимый баланс сладкого и соленого. Томатный сок отличается выраженным вкусом умами», — рассказала Юлия.

Ранее сообщалось, что самой популярной фразой на борту российских самолетов стал вопрос стюардесс «вам курицу или рыбу?». На втором месте у участников опроса, проведенного онлайн-сервисом Aviasales, оказались просьбы поменяться местами, а на третьем — фразы, связанные с томатным соком.

Участники исследования пояснили, что на борту самолета им нередко хочется чего-то соленого, а томатный сок как нельзя лучше подходит под это описание.