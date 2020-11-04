Российская стюардесса развеяла стереотип об идеальном мужчине для бортпроводницы

Российская стюардесса развеяла стереотипы женщин об образе идеального мужчины-пилота и рассказала, почему никогда не мечтала выйти замуж за командира воздушного судна. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

По словам бортпроводницы, многие полагают, что пилоты — идеальные мужчины и «сверхлюди». Однако в действительности они лишь выполняют свою работу, и большинство девушек привлекает образ бесстрашного человека в форме, а не он сам.

Также она добавила, что такая профессия сильно сказывается на отношениях с близкими. «Я не говорю сейчас обо всех пилотах, но у многих нимб задевает потолок, а нос настолько задран только от того, что он пилот, что от таких людей надо держаться на расстоянии и общаться только по работе», — сказала стюардесса.

Более того, автор поста отметила, что подобное высокомерие среди женщин-пилотов встречается гораздо реже, чем среди мужчин. «Тут дело даже не в женской солидарности. Почему-то раздутое эго встречается именно у мужчин. Женщины лишь делают свою работу», — подчеркнула она.

Кроме того, бортпроводница не отрицает, что люди довольно часто находят себе пару на работе. «Немудрено, что стюардесса и пилот могут стать парой, также, как и артисты балета, которые работают вместе. (...) Это нормальное явление. Ненормально, когда у людей есть патологическая цель — найти пилота и выйти за него замуж», — заключила стюардесса.

В октябре российская бортпроводница рассказала о романах стюардесс с пилотами и пассажирами. Как отметила девушка, бытует миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота — как и в других профессиях, служебные романы на ее работе «тоже случаются». По ее словам, одна из стюардесс познакомилась со своим будущим мужем, российским предпринимателем Романом Абрамовичем, именно на борту самолета.