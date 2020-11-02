Самая красивая в мире стюардесса снялась в ванной голышом и удивила мужчин

Стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, сфотографировалась в ванной голышом и обрадовала мужчин. Снимком девушка поделилось в своем Instagram-аккаунте.

На фото обнаженная Майбел Гуо (Mabel Goo) позирует в номере отеля DoubleTree в ванной комнате с окном, держа в руке бокал красного вина. При этом девушка сидит спиной к камере с повернутым полубоком лицом. «Я очень хочу снова путешествовать», — подписала снимок стюардесса.

Пользователи пришли в восторг от снимка Гуо и бросились делать ей комплименты. «Хотел бы я сейчас быть с тобой», «Уверен, что все парни приблизили фото, чтобы разглядеть отражение в окне ха-ха-ха», «Боже, твоя красота умопомрачительна, ты ангел. Абсолютно идеальная и очень нежная женщина», — писали они.

Это не первый раз, когда Гуо делится с фанатами откровенными кадрами. Так, например, в октябре она показала снимки из бассейна в отеле. На них она позировала в белом слитном купальнике с завязками по центру.

В октябре 2018 года пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia Майбел Гуо самой красивой стюардессой в мире после того, как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя девушка в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Кадр моментально стал вирусным.