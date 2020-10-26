Снимок самой красивой в мире стюардессы в откровенном наряде удивил подписчиков

Стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, попозировала перед камерой в откровенном образе и удивила подписчиков. Снимком девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото Майбел Гуо (Mabel Goo) стоит на фоне деревьев в костюме, состоящем из клетчатой мини-юбки и расстегнутого укороченного жакета в тон. При этом наряд бортпроводницы дополнен бордовым кроп-топом с глубоким вырезом, оголяющим живот.

«Не могу придумать надпись для этой фотографии», — подписала она публикацию.

Подписчики бросились хвалить внешность сотрудницы авиакомпании. «Ты выглядишь просто потрясающе! Какая же фигура», «Не могу поверить! С каждым днем ты становишься все красивее и красивее. Твоя внешность неземная», «У тебя очень приятная внешность и тебе так идет этот костюм», «Не зря тебя прозвали самой красивой бортпроводницей, Майбел», — писали они.

Это не первый раз, когда Гуо делится с фанатами кадрами в откровенных нарядах. Так, например, в октябре она показала снимки из бассейна в отеле. На них она позировала в белом слитном купальнике с завязками по центру.

В октябре 2018 года пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia Майбел Гуо самой красивой стюардессой в мире после того, как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя девушка в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Кадр моментально стал вирусным.