Стюардесса связала красную помаду у бортпроводниц с безопасностью пассажиров

Стюардесса объяснила, что красная помада, которую зачастую выбирают бортпроводницы для своего макияжа, напрямую связана с безопасностью пассажиров самолета. Об этом рассказала член экипажа Хизер Пул (Heather Poole) с 20-летним стажем, пишет Daily Star.

По ее словам, яркий цвет помогает зафиксировать внимание путешественников в случае экстренной ситуации и буквально заставляет их «читать по губам». Таким образом они способы лучше воспринимать информацию, которую пытается донести до них летный состав.

Пул заметила, что несоблюдение правил макияжа может обернуться для стюардесс необратимыми последствиями — к примеру, одна из ее коллег однажды нанесла на губы нюдовый оттенок, а на следующий день не появилась на работе. «Мы понятия не имели, уволилась она или ее выгнали», — рассказала бортпроводница.

3 ноября сообщалось, что российская стюардесса раскрыла типичные привычки членов экипажа. Так, по словам бортпроводницы, даже во время обычного пассажирского перелета ей «постоянно хочется всем помочь»: подсказать человеку, где он сидит или как открыть багажную полку.