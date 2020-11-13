Российская стюардесса раскрыла особенности отношений бортпроводниц с пилотами

Российская стюардесса раскрыла особенности взаимоотношений между бортпроводницами и пилотами в процессе работы на борту самолета. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, взаимодействие летного и кабинного экипажа начинается на этапе предполетного брифинга, когда командир воздушного судна сообщает детали предстоящего перелета — время в пути, маршрут, погодные условия, — а также принимает участие в распределении обязанностей.

«Существуют специальные команды, которые пилот подает в случае развития как штатных, так и нештатных ситуаций. Все их бортпроводники знают наизусть, а также действия, которые необходимо предпринимать после того, как команда прозвучала», — пояснила автор поста.

Сотрудница авиакомпании вдобавок отметила, что, согласно правилам, штатное взаимодействие с кабиной пилотов — обслуживание их едой, а также проверка их самочувствия (раз в 40 минут днем и раз в 20 минут ночью) — находится в ведении старшего или резервного старшего бортпроводника.

«Когда один из пилотов покидает кабину, старший или резервный старший должны заменить его, если там остается один пилот», — добавила она.

9 ноября сообщалось, что российская стюардесса назвала четыре ошибочных поступка пассажиров самолета. В первую очередь она отметила передвижение по самолету без обуви — по ее словам, многие пассажиры даже ходят босиком в туалет, хотя делать этого не стоит из гигиенических соображений.