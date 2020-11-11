Стюардесса закрыла сразу две багажные полки вверх ногами и попала на видео

Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @flight___love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На кадрах видно, как сотрудница авиакомпании сначала стоит в проходе между рядами кресел, а затем, опираясь руками на подлокотники, переворачивается вверх ногами и закрывает сразу две багажные полки, используя для этого расставленные в стороны нижние конечности.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Очень хорошо», «Какая красивая женщина», «Ты прекрасна!», «Заслуживает золотой медали», «Какие интересные навыки», «Молодчина!», «Ты в отличной форме!», «Ты сумасшедшая?», «Я видел многое, но чтобы так закрывали багажную полку — никогда», — писали они.

9 ноября в сети появилось видео, на котором бортпроводница, одетая в форменную мини-юбку и туфли на каблуках, исполнила похожий акробатический трюк — она встала в вертикальный шпагат и в таком положении закрыла багажную полку.