Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео

Неизвестная стюардесса исполнила акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @flight___love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На кадрах запечатлено, как бортпроводница, одетая в форменную мини-юбку и туфли на каблуках, встает в вертикальный шпагат и в таком положении закрывает багажную полку.

Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях. «Зачем же ты так волновалась за свою юбку», «Прекрасно выглядит!», «Вот что интересно: при помощи рук не проще было их закрыть?», «До чего же грациозно», «Красавица-гимнастка», «Тебе стоит надеть тренировочные штаны под юбку», «Хорошая растяжка!» — писали они.

10 сентября американская стюардесса станцевала в проходе самолета и попала на видео. На размещенных в сети кадрах было видно, как сотрудница авиакомпании, одетая в фирменную одежду перевозчика, ритмично двигается под музыку между рядами кресел и подпрыгивает, держась за багажные полки.