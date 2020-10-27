Стюардесса показала реальную процедуру эвакуации при крушении самолета

Стюардесса частного самолета, прославившаяся в социальных сетях, показала, как выглядит реальная процедура эвакуации пассажиров при крушении самолета. Видео девушка опубликовала на своей странице в TikTok.

На кадрах девушка в униформе бортпроводницы садится в кресло и пристегивается ремнями безопасности с криками «аварийная ситуация». После этого она вскакивает с сиденья, начинает бегать по салону и вопить о начале эвакуации.

Затем сотрудница авиакомпании хватает фонарь, чтобы осветить пассажирам проход в салоне лайнера, и указывает, где именно находится выход из самолета.

Подписчики стюардессы оценили ее навыки и поблагодарили за полезное видео. «Спасибо, что делишься этим. В будущем я планирую стать стюардессой, и мне пригодятся такие знания», «Как же это прекрасно, я бы тоже хотела заниматься подобным», «Ты невероятная, желаю тебе оставаться в целости и сохранности», — писали они.