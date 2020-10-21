Стюардесса получила кулаком в лицо после замечания пассажирке и попала на видео

Стюардесса американской авиакомпании Delta Air Lines получила удар кулаком после того, как сделала замечание одной из пассажирок рейса. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как женщина спорит с бортпроводницей в проходе между кресел на борту воздушного судна, а затем бьет ее по лицу на глазах у остальных путешественников.

По словам очевидцев, конфликт начался после того, как клиентка перевозчика отказалась следовать новым правилам безопасности, направленным на борьбу с распространением коронавируса, и надевать средства индивидуальной защиты.

В результате рейс был задержан на час — известно, что полиция задержала дебоширку. Представители авиакомпании заявили, что не терпят насилия «в любом виде» и занимаются расследованием обстоятельств произошедшего.