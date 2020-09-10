Танец стюардессы между рядами кресел на борту самолета попал на видео

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Американская стюардесса станцевала в проходе самолета и попала на видео. Соответствующей публикацией бортпроводница Брианна Бернетт (Brianna Burnett) поделилась в своем Tik Tok.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании, одетая в фирменную одежду перевозчика, ритмично двигается под музыку между рядами кресел и подпрыгивает, держась руками за багажные полки.

Подписчики бортпроводницы в Instagram оценили ее танец в комментариях. «А мне нравится», «Исключительный танец», «Ты идеальна», «Замечательное видео», — писали они.

2 сентября Бернетт сделала эффектный снимок на борту самолета и впечатлила им подписчиков. На кадре, которым она поделилась, было видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой, свесив оттуда вниз ноги и нижнюю часть тела.