Стюардесса в юбке задрала ноги в кабине пилотов и удивила пользователей сети

Прославившаяся в социальных сетях стюардесса сфотографировалась в кабине пилотов самолета и удивила пользователей сети. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @winged_angelss, освещающем жизнь членов экипажей.

На фото бортпроводница позирует в униформе авиакомпании, состоящей из короткой обтягивающей юбки и голубой рубашки. При этом ноги сотрудницы перевозчика задраны на приборную панель, а ее голову украшает фуражка командира воздушного судна.

В комментариях подписчики аккаунта похвалили внешность девушки. «Какие великолепные ноги», «Твои ноги кажутся просто бесконечными!», «Мне очень нравится эта поза», «Настоящая красавица», — писали они.

В ноябре неизвестная стюардесса исполнила акробатический трюк на борту самолета. На кадрах запечатлено, как бортпроводница, одетая в форменную мини-юбку и туфли на каблуках, встает в вертикальный шпагат и в таком положении закрывает багажную полку. Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях.