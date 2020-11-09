Российская стюардесса назвала ошибочные поступки пассажиров самолета

Российская стюардесса Елизавета назвала четыре ошибочных поступка пассажиров самолета. Девушка перечислила их в видеоролике на своей странице в TikTok.

В первую очередь Елизавета отметила передвижение по самолету без обуви — по ее словам, многие пассажиры даже ходят босиком в туалет, хотя делать этого не стоит из гигиенических соображений.

Кроме того, стюардесса призвала отказаться от линз во время полета и носить очки, поскольку сухой воздух может вызвать раздражение глаз.

«И, пожалуйста, не спите на столике впереди стоящего кресла — на этом столике до вас успели сто раз поменять памперсы и покашлять», — сказала девушка.

В завершение бортпроводница посоветовала людям, занявшим кресло у иллюминатора, не сидеть неподвижно весь перелет, а периодически менять позу и хотя бы раз пройти по салону.