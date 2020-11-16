Стюардесса раскрыла негигиеничный поступок Ким Кардашьян в самолете

Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) оценила встретившихся ей в полете знаменитостей и раскрыла свое мнение о поведении каждой из них. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь девушка поделилась впечатлением от Ким Кардашьян-Уэст. По словам бортпроводницы, известная предпринимательница направлялась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и была очень уставшей, но крайне доброй. Кроме того, Камалани рассказала о негигиеничном поступке телезвезды, а именно о том, что Кардашьян отправилась в туалет босиком.

Также сотрудница авиакомпании летала с ирландским бойцом смешанных боевых искусств Коннором Макгрегором и призналась, что узнала, кто он, когда ей рассказал муж. Бортпроводница видела актрису Элизабет Беркли. Назвав ее невероятно милой и доброй, Камалани оценила знаменитость на 10 баллов из 10.

Более того, стюардесса встречала британскую супермодель и одну из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли. По словам Камалани, девушка была добра, от нее восхитительно пахло, и она выглядела словно «отфотошопленная в реальной жизни». Блогерша уточнила, что 33-летняя манекенщица ничего не ела и не пила на борту: с собой у нее была только бутылка воды.

Подписчиков сотрудницы авиакомпании удивил ее ролик, и они бросились обсуждать звезд в комментариях к публикации. «Что вообще происходит в голове человека, который ходит в туалет без обуви?», «Знаменитости тоже люди!», «Боже, я так рада, что Элизабет Беркли была милой», «Модель Victoria's Secret летела из Нью-Йорка в Лондон и пила одну воду? Это грустно», «Я бы упал, если бы летел в одном самолете с Коннором Макгрегором», — писали они.

В октябре Кэт Камалани назвала наиболее загрязненные бактериями и, следовательно, опасные во время пандемии коронавируса места на борту самолета. Так, в первую очередь, по ее мнению, пассажирам следует избегать частого контакта с поверхностями непосредственно в зоне посадочного места — к примеру, с карманами впереди стоящих кресел.