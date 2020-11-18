Украинская стюардесса рассказала правду о весе бортпроводниц

Украинская стюардесса раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Девушкам совсем необязательно выглядеть как модели, заявила Тая в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила блогерша, в сети бытует миф о том, что стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Однако на самом деле все происходит наоборот: многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное.

«Стюардесса должна быть физически сильной, чтобы уметь открыть дверь, провести эвакуацию. Ей не нужно иметь идеальную фигуру», — подытожила Тая, подчеркнув, что главной задачей бортпроводницы всегда остается обеспечение безопасности на борту.