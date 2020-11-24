Российская стюардесса раскрыла действия бортпроводников после выхода пассажиров

Российская стюардесса раскрыла алгоритм действий членов экипажа после того, как все пассажиры выходят из самолета. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В первую очередь, по словам автора поста, бортпроводники проверяют, не остался ли кто-нибудь из путешественников в туалете или за креслами на борту, а затем подают специальный сигнал, свидетельствующий о том, что в салоне никого нет.

После этого члены летного состава осматривают самолет на предмет забытых вещей. «Один из моих пассажиров листал журнал и забыл в нем паспорт. А однажды у меня забыли ребенка, но это отдельная история», — заметила блогерша, добавив, что все обнаруженные предметы в бюро находок сдает именно тот, кто их нашел.

Наконец, бортпроводники, прежде чем сами покинут рабочее место, дожидаются полной разгрузки воздушного судна, а также сдачи кухни, предметов торговли, экипировки и комфорта.

«Время ожидания мы тоже зря не теряем — напоминаю, все хотят домой! Обычно мы собираемся в бизнес-классе на дебрифинг, отчитываемся о проделанной работе, бригадир благодарит за рейс — и все счастливые идут домой», — заключила автор публикации.

24 ноября сообщалось, что стюардесса раскрыла секретные способы звезд и знаменитостей оставаться незамеченными для других пассажиров во время перелета. В первую очередь, по ее словам, известные личности могут проводить время до полета в отдельных лаунж-зонах и, к примеру, там отдыхать, спать, заказывать еду и напитки.