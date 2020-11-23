Cтюардесса раскрыла секретные способы звезд оставаться незамеченными в самолете

Стюардесса раскрыла секретные способы звезд и знаменитостей оставаться незамеченными для других пассажиров во время перелета на самолете. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

В первую очередь, по словам бортпроводницы, известные личности могут проводить время до полета в отдельных лаунж-зонах и, к примеру, там отдыхать, спать, заказывать еду и напитки.

Вдобавок, как правило, знаменитости могут отчасти путешествовать инкогнито, так как их нередко доставляют к воздушному судну на отдельном транспортном средстве, буквально за несколько минут до закрытия двери лайнера. В связи с тем, что такие пассажиры чаще всего выбирают для перелета бизнес-класс, они также первыми покидают салон.

«Если вы их не видите, это не значит, что их нет — вы просто можете об этом не догадываться», — заключила автор ролика.

19 ноября российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, раскрыла список покупок, который, как правило, совершается перед каждым рейсом на частном самолете. В частности, в примерный перечень входят следующие продукты питания: молочная продукция (молоко, сливки, йогурты для завтрака), ягоды и фрукты, бакалея и сухие десерты (печенье, шоколад, сушки, сухари и так далее).