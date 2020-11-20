Российская стюардесса рассказала о шансе выжить при пожаре в самолете

Российская стюардесса раскрыла порядок действий пассажиров самолета в случае пожара на борту и рассказала о шансах выжить при экстренной ситуации. Соответствующей информацией она поделилась в Instagram.

«Помните, что даже если самолет охвачен пламенем, всегда есть шанс спастись! Главное, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа», — заявила бортпроводница, подчеркнув, что при пожаре человеку рекомендуется пригнуться как можно ниже к полу, передвигаться ползком и дышать через мокрую ткань.

В первую очередь, по ее словам, если путешественник заметил задымление в самолете, он немедленно должен сообщить о нем бортпроводнику, в особенности о белом дыме за обшивкой, так как в таком случае речь может идти о возгорании проводки.

Кроме того, в ситуации, когда у туриста, к примеру, загорелся мобильный телефон, его следует быстро залить водой, после чего аппарат нужно передать бортпроводнику, который позже уберет его в металлический контейнер во избежание очередного возгорания.

Наконец, стюардесса напомнила, что в процессе перелета на борту запрещено курить, так как многие курильщики затем выбрасывают окурки в мусоросборники в туалетных комнатах. «Не знаю, чем руководствуются люди, которые так делают, но не похоже, что здравым смыслом. В мусоросборнике много бумаги и мало кислорода — все условия для возгорания», — заявила она.

19 ноября другая отечественная бортпроводница раскрыла последствия отказа обоих двигателей самолета. «Даже если предположить, что оба двигателя перестали работать, самолет, планируя, сможет долететь до ближайшего аэродрома. Потому не переживайте!» — сказала она.