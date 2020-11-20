Российская стюардесса раскрыла правду о рассадке пассажиров в самолете

Российская стюардесса раскрыла правду о рассадке пассажиров на борту самолета. Подробностями Лиза Ермилова поделилась в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила бортпроводница, пассажиры садятся в самолет только с левого борта. Справа производится техническое обслуживание, загрузка и выгрузка багажа, заправка самолета, а также загрузка питания на борт.

«Таким образом, поток людей отделен от вспомогательных служб. Единый стандарт используется во всех аэропортах мира. В 1940 году приняли общие правила, которые действуют по сей день», — сказала стюардесса.

По одной из версий, пояснила она, стандарты введены для удобства командира, кресло которого также находится с правой стороны: вероятно, таким образом ему удобнее контролировать разные процессы во время перелета.