Российская стюардесса раскрыла последствия отказа всех двигателей самолета

Российская бортпроводница Рушана раскрыла последствия отказа обоих двигателей самолета. Об этом она рассказала в видеоролике на своей странице в TikTok в рамках рубрики «Вопросы стюардессе».

«Даже если предположить, что оба двигателя перестали работать, самолет, планируя, сможет долететь до ближайшего аэродрома. Потому не переживайте!» — сказала она.

Кроме того, бортпроводница рассказала об особенностях питания пилотов и родах на борту. По ее словам, в целях безопасности летчикам приносят разную еду: так сокращается риск одновременного отравления. Едят они по очереди и прямо за штурвалом.

«Что будет, если ребенок родился прямо в самолете? Неизвестно, гражданином какой страны он станет. Тут есть несколько вариантов, связанных с родиной родителей, страной, над которой пролетал в этот момент самолет, страной, где зарегистрирована авиакомпания и страной, куда самолет приземлился», — отметила стюардесса.

При этом девушка добавила, что в случае родов на борту некоторые перевозчики дарят младенцам право на бесплатные перелеты в течение всей жизни.