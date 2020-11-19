Российская стюардесса частного самолета раскрыла список покупок перед полетом

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, раскрыла список покупок, который, как правило, совершается перед каждым рейсом на частном самолете. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram.

Бортпроводница подчеркнула, что закупки на борт дают возможность значительно сэкономить и уложиться в заявленный лимит.

В частности, в примерный перечень входят следующие продукты питания: молочная продукция (молоко, сливки, йогурты для завтрака), ягоды и фрукты, бакалея и сухие десерты (печенье, шоколад, сушки, сухари и так далее).

Вдобавок членам экипажа необходимо запастись некоторыми бытовыми предметами (перчатки, тряпки, салфетки, средства для уборки), а также тапочками, носками для пассажиров, кремами и мылом, принадлежностями для чистки зубов и индивидуальными наборами.

Наконец, отметила стюардесса, следует заранее закупить предметы для досуга во время путешествия — журналы, диски и настольные игры.

«Одним словом, мы покупаем все то, что кейтеринг или ресторан точно так же купит в супермаркете и включит в ваш общий счет с безумной накруткой», — заключила автор поста.

19 ноября другая отечественная бортпроводница раскрыла последствия отказа обоих двигателей самолета. «Даже если предположить, что оба двигателя перестали работать, самолет, планируя, сможет долететь до ближайшего аэродрома. Потому не переживайте!» — сказала она.