Российская стюардесса раскрыла способы выжить при падении самолета в воду

Российская бортпроводница рассказала, как выжить при падении самолета в воду. Правила безопасности при приводнении Рушана раскрыла в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила девушка, существует два основных способа спастись во время катастрофы. Первое, что следует помнить, — спасательный жилет нужно надувать снаружи, а не внутри самолета. «Иначе вас поднимет, как поплавок, и вы не сможете выбраться», — объяснила стюардесса.

Кроме того, рассказала Рушана, при приводнении для эвакуации не используется хвостовая часть лайнера, поскольку она тонет первой. «Не теряя времени, бегите на крылья и в переднюю часть самолета», — поделилась бортпроводница.

Ранее еще одна российская стюардесса рассказала , как выжить при пожаре на борту. По ее словам, шанс выжить есть, даже если самолет охвачен пламенем — главное, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа. В случае возгорания пассажирам рекомендуется пригнуться как можно ниже к полу, передвигаться ползком и дышать через мокрую ткань.