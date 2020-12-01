Стюардесса отомстила унизившему ее пилоту с помощью капель и поделилась опытом

Бортпроводница авиакомпании Pan Am рассказала об унижениях со стороны пилотов и объяснила, как глазные капли помогли ей восстановить справедливость. Подробности истории изданию Daily Express сообщил профессор Брус Эванс (Bruce Evans), который брал интервью у членов экипажа для своей новой книги об авиации.

По словам ученого, ему неоднократно приходилось слышать истории о противостоянии командиров воздушного судна и стюардесс в прошлом. Так, бывшая сотрудница авиаперевозчика рассказала Эвансу, что один раз ей даже пришлось использовать капли, чтобы отомстить коллеге за постоянные издевательства.

«Многие бывшие бортпроводники испытывали неприязнь к пилотам, которые считали себя "небесными богами" и жаловались, если не получали запрошенную еду. Так, получив несправедливый выговор, одна стюардесса добавила в кофе пилота несколько глазных капель, которые оказали сильное слабительное действие», — уточнил Эванс.

Более того, профессор объяснил причину разногласий между сотрудниками авиакомпании. Как считает писатель, пилоты вели себя слишком высокомерно «из-за особого почтенного отношения к ним».

В июне стало известно, что бывшая стюардесса отомстила пассажиру, из-за которого уволили ее коллегу, бортпроводницу компании Emirates. Девушка записала видео с рассказом о случившемся и разместила его на YouTube-канале. По словам блогерши, мужчина снял на свой смартфон то, как стюардесса пользуется гаджетом на борту самолета, и отправил его руководству.