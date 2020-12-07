Стюардесса порассуждала о дерзком и нахальном поведении пассажиров

Стюардесса авиакомпании British Airways, пожелавшая сохранить анонимность, вспомнила о самых дерзких просьбах пассажиров самолетов во время работы. Об этом она порассуждала в беседе с Daily Express.

По ее словам, зачастую нахальное поведение путешественников связано с попытками познакомиться с членами экипажа, и в большинстве случаев их действия обусловлены именно таким мотивом.

К примеру, нередко туристы либо молча протягивают бортпроводницам отрывки бумаги со своим номером телефона, либо напрямую заявляют о своей симпатии.

Однако, заметила собеседница издания, нередко подобные поступки доставляют стюардессам дискомфорт и отвлекают от работы. Вдобавок, согласно ее наблюдениям, существуют конкретные авиамаршруты, на которых пассажиры ведут себя особенно развязно — в частности, на Ибицу и в Манчестер.

«Они всегда пьяны и устраивают хаос. Так, один парень постоянно со мной болтал. Фактически дошло до того, что я должна была попросить его успокоиться. Он продолжал кричать мне вслед, и мне пришлось сказать: "Послушайте, у меня много работы"», — поделилась девушка, подчеркнув, что ей было крайне неловко в этой ситуации перед окружающими.

4 декабря сообщалось, что бывшая бортпроводница авиакомпании Pan Am рассказала о том, как она выглядела после приготовления яичницы во время турбулентности. По ее словам, приготовление сотен яиц для пассажиров на борту было очень сложной задачей.