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Российская стюардесса дала советы по выбору авиакомпании

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Фото: Unsplash

Российская стюардесса раскрыла правила провоза багажа в четырех отечественных перевозчиках и дала советы по выбору наиболее подходящей авиакомпании для путешествия. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

Бортпроводница поделилась, что в «Уральских авиалиниях» все габариты ручной клади зависят от выбранного тарифа. Например, тарифы классов «Эконом» и «Лоукост» допускают провоз ручной клади до пяти килограммов. Допустимая норма провоза багажа в «Промо-Лайт», «Промо», «Эконом» или «Премиум-Эконом» — платно, десять килограммов, 23 килограмма и два чемодана по 23 килограмма соответственно.

У авиакомпании «Победа», по словам стюардессы, с габаритами все строго, так как это лоукостер. Вес ручной клади и количество мест не ограничены. Главное, чтобы все поместилось в калибратор размером 36х30х27 сантиметров. Если ручная кладь превышает допустимые габариты, нужно будет заплатить три тысячи рублей.

Героиня материала советует путешественникам быть готовыми к тому, что спинки в самолете не откидываются, багаж не включается в стоимость билета (он оплачивается отдельно), и при себе нужно иметь медикаменты, так как в этой авиакомпании запрещено вскрывать аптечки.

Также девушка высказалась о перевозчиках «S7» и «Россия» и уточнила, что они придерживаются одинаковых стандартов. Нормы провоза ручной клади в классах «Эконом» и «Бизнес» — десять и 15 килограммов соответственно. Багаж в классе «Эконом basic» оплачивается отдельно. В «Эконом standart» и «Эконом plus» — 23 килограмма. В «Бизнес standart» и «Бизнес plus» — 32 килограмма и два чемодана по 32 килограмма соответственно.

В ноябре российская стюардесса выделила шесть типов пассажиров самолетов, которые чаще всего встречаются ей в процессе работы. Так, например, один из типов клиентов, «одинокий странник», как правило, путешествует один, никогда не нажимает кнопку вызова, занимается своими делами — смотрит фильм, слушает музыку или читает книгу, — и единственное, о чем может вежливо попросить членов экипажа — принести плед.

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