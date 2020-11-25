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Российская стюардесса перечислила самые нелепые вопросы пассажиров

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Фото: Surachet Shotivaranon / Alamy / Diomedia

Российская стюардесса перечислила самые нелепые просьбы и вопросы пассажиров, которые она слышала в своей адрес во время работы. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram.

По ее словам, бортпроводниц нередко шокирует просьба лететь быстрее. «У всех причины разные: кто-то опаздывает на свадьбу, кто-то на стыковочный рейс, а у кого-то просто плохо ловит Wi-Fi», — пояснила автор поста.

Вдобавок, отметила сотрудница авиакомпании, некоторые клиенты стесняются обратиться с претензиями или вопросами к своим попутчикам и в результате просят об этом экипаж — к примеру, один из туристов сообщил, что ему понравилась девушка с соседнего ряда, и хотел с чьей-либо помощью уточнить, не будет ли она против с ним познакомиться.

Наконец, некоторые авиапассажиры, когда опаздывают на рейс с пересадкой, иногда просят связаться с другим самолетом, чтобы его подождали, или требуют дать им телефон, чтобы позвонить домой.

Также стюардесса поделилась историей о том, как один из путешественников после долгой дружеской беседы с членами экипажа попросил их назвать свои настоящие имена. «Мы с вами уже сколько разговариваем, сделайте одолжение! Это же ненастоящие: Аделина, Рустем, Виталина. Вас же так компания назвала!» — заявил он.

23 ноября другая российская стюардесса рассказала о неприятных ситуациях, которые могут произойти в туалете на борту самолета. В частности, бортпроводница оценила риск засасывания пассажира в туалет — девушка вспомнила историю с пианистом Лукой Затравкиным, застрявшим в уборной самолета в 2019 году, и сказала, что такое явление маловероятно.

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