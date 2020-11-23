Российская стюардесса обокрала летящего из Сочи пассажира

Старшую бортпроводницу авиакомпании Nordwind уличили в краже дорогих часов у пассажира. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источников телеканала, инцидент произошел во время рейса из Сочи в Москву. Один из пассажиров после перелета заметил пропажу часов Garmin и обратился в полицию. В совершении преступления заподозрили одну из стюардесс. Пропажу обнаружили во время осмотра у нее дома в Королеве.

Как отмечается, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что следователя российской полиции задержали за кражу орешков и пива из супермаркета. Сотрудник правоохранительных органов несколько месяцев обворовывал магазин с помощью кассы самообслуживания, на которой пробивал орешки-фисташки под видом лука, а при покупке пива отменял покупку, но не возвращал товар на полку, а прятал его.