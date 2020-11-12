Силовые структуры
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Черчесов назвал замену Дзюбе в сборной России
Россиянка увидела в соцсети избиение ребенка няней и узнала своего сына
Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Рост расходов на госпрограммы в России оказался бессмысленным
Россия пригрозила выходом из ОЗХО из-за «штамповки решений по неугодным режимам»
Первый директор ФСБ дал прогноз по Карабаху
В Армении предложили выступить против российских миротворцев в Карабахе
Новости партнеров

Следователя российской полиции поймали за кражу пива и орешков из супермаркета

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

В Магнитогорске ОМОН задержал следователя отдела полиции за воровство пива и орешков из супермаркета. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Znak.

По информации издания, сотрудник правоохранительных органов несколько месяцев обворовывал магазин с помощью кассы самообслуживания, на которой пробивал орешки-фисташки под видом лука, а при покупке пива отменял покупку, но не возвращал товар на полку, а прятал его. Периодически сотрудник полиции воровал продукты в присутствии жены и детей. Подозреваемый обратил на себя внимание службы безопасности магазина после того, как украл с полки бутылку элитного алкоголя.

Охрана магазина отследила всю деятельность силовика начиная с июня с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина воровал самые разные продукты, взвешивая дешевые товары вместо дорогих. Общий ущерб от его деятельности оценивается в 40 тысяч рублей. Задерживали следователя на рабочем месте, для чего привлекли ОМОН. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

4 июля 2019 года сообщалось, что в Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Урале следователя полиции задержали за воровство продуктов и пива из супермаркета
Россиянин покашлял в магазине, испугал продавца и получил бутылкой по голове
Задержаны серийные похитители тележек из подмосковного «Ашана»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0210 ноября

«Все знали про его приступы агрессии»

Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
10:12Сегодня

Главного вора в законе Киргизии заподозрили в симуляции болезни на зоне

09:28Сегодня

Российского заключенного убили в колонии

23:2511 ноября

Российский подросток убил мать и прожил с ее трупом две недели

Силовые структуры00:01 9 ноября

«Уничтожить любой ценой»

45 лет назад советские моряки подняли бунт на боевом корабле. За ними послали весь Балтийский флот
21:0611 ноября

Бойня на аэродроме в Воронеже была спланированной акцией солдата

20:3811 ноября

Стало известно о новой жертве Новоуральского потрошителя

19:1911 ноября

Адвоката лишили статуса за разглашение тайны по делу Ефремова

Силовые структуры00:01 7 ноября
Михаил Горбачев

«Приятель прикрывает, а я стреляю»

30 лет назад на Красной площади раздались выстрелы. Советский слесарь пытался убить Горбачева
18:4911 ноября

Возбуждено уголовное дело после суицида российского миллиардера

18:3211 ноября

Изнасилованная коллегами экс-дознавательница из Уфы рассказала о своих чувствах

18:0511 ноября

Стали известны новые детали устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже

Россия
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Дарина Зуйкова«Я так устала болеть! Я хочу домой»
Бабушка отдаст внучке почку. Но чтобы она прижилась, необходимы дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки «Спутник V»
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
Что говорят юристы и кто в РПЦ задумался о таком же запрете для христиан?
Анастасия Ракова рассказала о поддержке приемных семей в Москве
«Многие чеченцы воспринимают эту идею с улыбкой»
 
Минобороны отправит медиков в Хакасию для помощи больным COVID-19
Все материалы
Мир
В Чехии предупредили об угрозе третьей мировой войны
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Осужденную в США россиянку Осипову освободили
Помпео прокомментировал поздравления Байдена с победой на выборах
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Россияне стали рекордно много тратить
Мишустин назначил нового главу ФАС
Цены на нефть взлетели
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Половина россиян захотела забрать деньги из банка
Самый лучший день
Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Слишком красивая» девушка стала жертвой собственной привлекательности
Участница Comedy Woman прокомментировала слухи о закрытии шоу
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Доктор Мясников предостерег от нескольких ошибок в лечении коронавируса
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Девушка призналась лучшей подруге в любви за неделю до ее свадьбы
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Представлен 500-сильный серийный электрокроссовер BMW
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Hyundai запатентовал в России названия загадочных новинок
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
Новый российский автодром сможет принимать гонки Формулы-1
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Появились фотографии обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы