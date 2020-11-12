Следователя российской полиции поймали за кражу пива и орешков из супермаркета

В Магнитогорске ОМОН задержал следователя отдела полиции за воровство пива и орешков из супермаркета. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Znak.

По информации издания, сотрудник правоохранительных органов несколько месяцев обворовывал магазин с помощью кассы самообслуживания, на которой пробивал орешки-фисташки под видом лука, а при покупке пива отменял покупку, но не возвращал товар на полку, а прятал его. Периодически сотрудник полиции воровал продукты в присутствии жены и детей. Подозреваемый обратил на себя внимание службы безопасности магазина после того, как украл с полки бутылку элитного алкоголя.

Охрана магазина отследила всю деятельность силовика начиная с июня с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина воровал самые разные продукты, взвешивая дешевые товары вместо дорогих. Общий ущерб от его деятельности оценивается в 40 тысяч рублей. Задерживали следователя на рабочем месте, для чего привлекли ОМОН. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

4 июля 2019 года сообщалось, что в Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.