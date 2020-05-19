Россиянин покашлял в магазине, испугал продавца и получил бутылкой по голове

Житель Москвы покашлял в магазине и получил от испугавшегося продавца литровой бутылкой по голове. Тот решил, что покупатель кашлянул на него специально, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадавшего клиента госпитализировали. Нападавшего задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Это не первый случай нападения продавцов на покупателей в России. Так, в январе сотрудник московского супермаркета «Дикси» уличил покупателя в краже банки кофе и ударил его в живот. Через несколько дней мужчина умер от разрыва селезенки. Ранее охранники магазина «Магнит» в Красноярске избили покупателя резиновыми дубинками и распылили ему в лицо перцовый газ. По словам очевидцев, сотрудники супермаркета заподозрили мужчину в краже и напали на него, когда тот отказался показать содержимое сумки и «оказал сопротивление».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!