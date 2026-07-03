Девушка вышла из дома и обнаружила на улице собственные трусы

Пользовательница Reddit с ником Logical_Fuel_733 рассказала о необычной находке на улице. Во время прогулки она заметила на земле собственные трусы.

«У меня есть привычка оставлять нижнее белье внутри штанов, когда я их снимаю. Собственно говоря, я просто снимаю и то, и другое одновременно, и оставляю так. Но каждый раз, когда я надеваю джинсы, я хотя бы надеваю новое нижнее белье. Сегодня я выходила на улицу в полдень и ничего странного не заметила», — написала автор.

Однако во время второй прогулки тем же маршрутом она обратила внимание на тряпку, лежавшую посреди тропинки. Присмотревшись, она поняла, что это ее трусы.

«Думаю, я забыла вынуть последнюю пару трусов, которые были в джинсах, натянула их с новым бельем, а старая незаметно для меня сползла вниз по штанине. Я подумывала поднять его и выбросить, но мне было слишком стыдно: вдруг кто-нибудь увидит, как я поднимаю с земли чьи-то трусы средь бела дня», — рассказала девушка, добавив, что позднее, уже под покровом ночи, все же добралась до своих трусов и выбросила их.

Ранее пользователи Reddit рекомендовали девушке, заметившей странное пятно на трусах бойфренда, расстаться с ним. Комментаторы предположили, что тот занимался сексом со своей избранницей, пока был перепачкан собственными фекалиями.