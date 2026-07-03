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03:58, 3 июля 2026Мир

В США восхитились наступлением российских войск в зоне СВО

Риттер: ВСУ не могут остановить продвижение российских войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать наступление российских войск. Об этом высказался военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России «реально показывают силу» и «давят украинцев».

«Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим, где жили русскоязычные, которые считали себя русскими и не захотели уезжать. (...) Русские солдаты приходят и спасают этих людей», — заявил он.

Ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений. Риттер подчеркнул, что на этом фоне продвижение российских военных — единственное, что становится ясно.

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