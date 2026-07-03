В ЦАР боевики захватили город Ам-Дафок на границе с Суданом, погибли 28 человек

Неизвестные вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в префектуре Вакага в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщило радио Ndeke Luka со ссылкой на местные источники.

По меньшей мере 28 человек погибли, еще 25 человек пострадали. По словам одного из источников, город полностью разрушен, запасы проса разграблены. Кроме того, сталкивается с грабежами больниц. Отмечается, что это делает доступ к медицинской помощи «практически невозможным».

Ранее инструктор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Пахарь рассказал «Ленте.ру», что боевики группировки UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique, «Союз за мир в ЦАР»), с которыми боролось правительство ЦАР при поддержке военнослужащих из России, действуют «жестоко и по беспределу».

В прошлом году российские войска в ЦАР разоружили и вернули к мирной жизни 5200 боевиков группировок «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC) и 3R (Return, Reclamation, Rehabilitation).