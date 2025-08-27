Инструктор ЧВК «Вагнер» Пахарь: Боевики в ЦАР действуют жестоко и по беспределу

Боевики группировки UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique, «Союз за мир в Центральноафриканской Республике (ЦАР)»), с которыми боролось правительство ЦАР при поддержке военнослужащих из России, действуют жестоко и по беспределу. Так описал «Ленте.ру» действия повстанцев инструктор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Пахарь.

«Да в целом [боевики UPC] всегда действовали по беспределу (...). В одной из деревень они просто привязали к дереву 12 мужчин и вскрыли им глотки за то, что они отказались вступать в UPC», — рассказал он.

При этом боевики UPC стремились избегать прямых столкновений с отрядами «Вагнера» и правительственными силами. «Они же очкошники. Чуть что, сразу сваливали», — вспоминал Пахарь, добавляя, что повстанцы очень часто пытались устраивать засады в джунглях и минировать дороги.

Ранее переводчица ЧВК «Вагнер» Мириам рассказала о гордости быть русской. По ее словам, жители ЦАР с благодарностью относятся к России, которая помогла установить мир в стране.