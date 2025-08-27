Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 27 августа 2025МирЭксклюзив

Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

Инструктор ЧВК «Вагнер» Пахарь: Боевики в ЦАР действуют жестоко и по беспределу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nacer Talel / Anadolu Agency via Getty Images)

Боевики группировки UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique, «Союз за мир в Центральноафриканской Республике (ЦАР)»), с которыми боролось правительство ЦАР при поддержке военнослужащих из России, действуют жестоко и по беспределу. Так описал «Ленте.ру» действия повстанцев инструктор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Пахарь.

«Да в целом [боевики UPC] всегда действовали по беспределу (...). В одной из деревень они просто привязали к дереву 12 мужчин и вскрыли им глотки за то, что они отказались вступать в UPC», — рассказал он.

При этом боевики UPC стремились избегать прямых столкновений с отрядами «Вагнера» и правительственными силами. «Они же очкошники. Чуть что, сразу сваливали», — вспоминал Пахарь, добавляя, что повстанцы очень часто пытались устраивать засады в джунглях и минировать дороги.

Ранее переводчица ЧВК «Вагнер» Мириам рассказала о гордости быть русской. По ее словам, жители ЦАР с благодарностью относятся к России, которая помогла установить мир в стране.

ЖЗЛ
Обсудить
Последние новости

«Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

13-летний школьник поймал рыбу размером с себя

Парень испортил отношения с девушкой из-за тайной помощи своим родителям

Брюса Уиллиса отправили в дом с сиделками

У генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей

В России предложили выйти из Всемирной торговой организации

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости