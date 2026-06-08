Бывшая возлюбленная российского бизнесмена показала внешность на детском фото

Модель Елена Перминова показала внешность на фото 35-летней давности

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала внешность на снимке 35-летней давности. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица опубликовала детское фото, на котором предстала со старшей сестрой Александрой Кириенко. Она позировала в сером свитере и с прической каре с челкой. «Интересно, какими мы будем через 35 лет?» — указала в подписи знаменитость.

Также она продемонстрировала сделанное в настоящее время видео, где танцует в бра-топе и брюках вместе с родственницей.

Ранее в июне Елена Перминова рассказала о неудачном лечении со словами «спасибо, усы не выросли».