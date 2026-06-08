Машины ушедшего из России производителя стали бить током

BMW инициировала двойную отзывную кампанию для более пяти тысяч электрокроссоверов iX3

Немецкий автоконцерн BMW, прекративший официальные продажи на российском рынке, инициировал сразу две отзывные кампании для новейшего электрокроссовера iX3. В общей сложности отзыв затрагивает более пяти тысяч автомобилей, часть из которых может ударить людей током, сообщает портал Auto.ru.

Под действие кампаний подпадают кроссоверы, выпущенные с 25 ноября 2025 года по 8 мая 2026 года.

Одна из них охватывает 145 электромобилей, 28 из которых зарегистрированы в Германии. Причина — неполадка встроенного зарядного модуля: во время подключения к розетке возникает надоедливый электрический шум, а напряжение попадает на кузовные панели. Прикосновение к металлическим частям в этот момент способно привести к поражению током. BMW приняла решение превентивно заменить модули на всех 145 машинах независимо от того, проявляется ли дефект сейчас.

Другой отзыв касается 4843 автомобилей, из которых 1071 находится в Германии. Специалисты выявили возможные ошибки при установке боковых подушек безопасности. Существует риск их неправильного раскрытия во время аварии либо выброса газогенератора в салон.

Представители бренда подчеркнули, что данных о пострадавших из-за указанных неисправностей не поступало.

Ранее Ford потребовал от 4653 владельцев Bronco Sport и Maverick немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей. Сервисная кампания охватывает модели 2021-2026 годов. Причина — возможная неправильная установка шаровых опор передних нижних рычагов.