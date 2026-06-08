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20:17, 8 июня 2026Авто

Машины ушедшего из России производителя стали бить током

BMW инициировала двойную отзывную кампанию для более пяти тысяч электрокроссоверов iX3
Марина Аверкина

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Немецкий автоконцерн BMW, прекративший официальные продажи на российском рынке, инициировал сразу две отзывные кампании для новейшего электрокроссовера iX3. В общей сложности отзыв затрагивает более пяти тысяч автомобилей, часть из которых может ударить людей током, сообщает портал Auto.ru.

Под действие кампаний подпадают кроссоверы, выпущенные с 25 ноября 2025 года по 8 мая 2026 года.

Одна из них охватывает 145 электромобилей, 28 из которых зарегистрированы в Германии. Причина — неполадка встроенного зарядного модуля: во время подключения к розетке возникает надоедливый электрический шум, а напряжение попадает на кузовные панели. Прикосновение к металлическим частям в этот момент способно привести к поражению током. BMW приняла решение превентивно заменить модули на всех 145 машинах независимо от того, проявляется ли дефект сейчас.

Другой отзыв касается 4843 автомобилей, из которых 1071 находится в Германии. Специалисты выявили возможные ошибки при установке боковых подушек безопасности. Существует риск их неправильного раскрытия во время аварии либо выброса газогенератора в салон.

Представители бренда подчеркнули, что данных о пострадавших из-за указанных неисправностей не поступало.

Ранее Ford потребовал от 4653 владельцев Bronco Sport и Maverick немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей. Сервисная кампания охватывает модели 2021-2026 годов. Причина — возможная неправильная установка шаровых опор передних нижних рычагов.

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