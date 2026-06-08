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20:10, 8 июня 2026Спорт

«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов

«Реал» обратился в УЕФА с требованием лишить «Барселону» 23 титулов из-за дела Негрейры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Мадридский «Реал» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием аннулировать все трофеи «Барселоны», полученные в период выплат бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Энрике Негрейре. Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, «Реал» уже передал в УЕФА досье с юридическими аргументами и доказательствами, которых, по мнению клуба, достаточно для вынесения наказания. «Реал» требует отстранить «Барселону» от европейских соревнований и аннулировать все титулы, завоеванные каталонцами в период 2001–2018 годов.

За это время «Барселона» выиграла девять чемпионатов Испании, шесть Кубков Испании и восемь Суперкубков страны.

В 2023 году «Барселону» признали виновной по делу о даче взяток Негрейре. Было установлено, что клуб заплатил специалисту в общей сложности около 7,5 миллиона евро.

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