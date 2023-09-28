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13:22, 28 сентября 2023Спорт

Суд признал «Барселону» виновной по делу о даче взяток футбольному арбитру

El Debate: «Барселону» виновной во взяточничестве по делу Энрикеса Негрейры
Президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта

Президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта. Фото: David Ramos / Getty Images

«Барселону» признали виновной по делу о даче взяток бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. Об этом сообщает El Debate.

Установлено, что клуб заплатил специалисту в общей сложности около 7,5 миллиона евро. Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре квалифицировал эту выплату как противоправное действие ради продвижения интересов команды. Обвиняемыми по этому делу помимо арбитра и «Барселоны» проходят сын Негрейры, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Отмечается, что в данный момент Гражданская гвардия Испании проводит обыски в штаб-квартире технического комитета судей RFEF. Предположительно, Негрейра передавал «Барселоне» отчеты о судьях.

«Барселона» второй футбольный клуб Испании по количеству титулов после мадридского «Реала». Команда 27 раз выигрывала чемпионат страны, пять раз — Лигу чемпионов и пять раз — Суперкубок УЕФА.

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    Андрей Стрельцов
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