Российские войска разоружили более 5000 боевиков в Африке

Российские войска в ЦАР разоружили и вернули к мирной жизни 5200 боевиков

Российские войска в Центральноафриканской Республике (ЦАР) разоружили и вернули к мирной жизни 5200 боевиков группировок «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC) и 3R. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ЧВК «Вагнер».

«Российские военные специалисты не сбавляют темпы работы, добиваясь все больших успехов в установлении мира в ЦАР. Так, благодаря усилиям российских инструкторов, только в июне к процессу разоружения и возвращению к мирной жизни присоединилось более 5200 боевиков», — заявил «Ленте.ру» глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Иванов подчеркнул, что этот процесс — логичное следствие долгой и упорной совместной работы российских военных и правительства ЦАР по восстановлению мира в стране.

Фото: Дмитрий Романов

По словам сдавшегося командира UPC Амаду Бунгус, после разоружения они хотели бы остаться военными, отстаивающими интересы своей страны, чтобы «в ЦАР наконец-то воцарился мир». Он поблагодарил ЧВК «Вагнер» за такую возможность и отметил, что в дальнейшем он хотел бы работать совместно.

Ранее российские военные в префектуре Уака ЦАР разоружили 570 боевиков группировки UPC. Переговорную группу возглавил командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский. В сопровождении российских инструкторов и военнослужащих ЦАР они прибыли в полевой лагерь боевиков в джунглях, где было достигнуто соглашение.