Российские военные в ЦАР разоружили банду из 500 боевиков

Российские военные в ЦАР 19 июня разоружили банду из 500 боевиков

Российские военные в префектуре Уака Центральноафриканской Республики (ЦАР) разоружили 570 боевиков группировки «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC). Об этом сообщается в соглашении о разоружении боевиков, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Операция состоялась 19 июня. Переговорную группу возглавил командир Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Подольский. В сопровождении российских инструкторов и военнослужащих ЦАР они прибыли в полевой лагерь боевиков в джунглях, где было достигнуто соглашение.

«После многочасовых переговоров в деревне Малум боевики группировки UPC согласились сложить оружие и встать на путь реинтеграции в гражданское общество. Операция сил национальной армии ЦАР (FACA) проведена при посредничестве российских инструкторов», — отмечается в тексте документа.

Со своей стороны, власти ЦАР пообещали безопасность для сдавшихся боевиков, реинтеграцию в общество, а также обеспечить гуманитарной помощью отдаленные регионы. Российские военные принимают участие во всех стадиях мирного урегулирования.

Группировка UPC была создана Али Дарассой и долгое время оставалась одной из самых влиятельных в ЦАР. Ее боевики участвовали в госперевороте 2012 года и многочисленных нападениях на гражданское население. В результате их атак в стране началась гражданская война, продолжающаяся по сей день.

5 мая инструкторы ЧВК «Вагнер» раскрыли детали обучения в тренировочном лагере Беренго в ЦАР. По их словам, тренировки ведутся с учетом опыта боев на Украине. В частности, курсантов обязательно учат пилотировать разведывательные дроны. Строевой подготовкой занимаются местные инструкторы, которые ранее прошли обучение у россиян.