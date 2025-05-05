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07:02, 5 мая 2025Мир

ЧВК «Вагнер» применила украинский опыт в ЦАР

Вагнер обучает военных ЦАР пилотированию дронов с учетом опыта боев на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Романов

Обучение в тренировочном лагере в Беренго включает в себя обучение владению различными видами стрелкового оружия, гранатометов, тактике и медицине. О подробностях подготовки армии Центральноафриканской Республики (ЦАР) «Ленте.ру» раскрыли инструкторы ЧВК «Вагнер».

Тренировки ведутся с учетом опыта боев на Украине. В частности, курсантов обязательно учат пилотировать разведывательные дроны. Строевой подготовкой занимаются местные инструкторы, которые ранее прошли обучение у россиян.

Занятия проходят рано утром и вечером, чтобы курсанты и инструкторы не получили тепловые удары на африканской жаре.

Инструкторы также рассказали «Ленте.ру», что ЧВК «Вагнер» запустила в ЦАР уникальную программу по подготовке бывших боевиков, которые решили перейти на сторону правительственных сил.

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