ЧВК «Вагнер» применила украинский опыт в ЦАР

Вагнер обучает военных ЦАР пилотированию дронов с учетом опыта боев на Украине

Обучение в тренировочном лагере в Беренго включает в себя обучение владению различными видами стрелкового оружия, гранатометов, тактике и медицине. О подробностях подготовки армии Центральноафриканской Республики (ЦАР) «Ленте.ру» раскрыли инструкторы ЧВК «Вагнер».

Тренировки ведутся с учетом опыта боев на Украине. В частности, курсантов обязательно учат пилотировать разведывательные дроны. Строевой подготовкой занимаются местные инструкторы, которые ранее прошли обучение у россиян.

Занятия проходят рано утром и вечером, чтобы курсанты и инструкторы не получили тепловые удары на африканской жаре.

Инструкторы также рассказали «Ленте.ру», что ЧВК «Вагнер» запустила в ЦАР уникальную программу по подготовке бывших боевиков, которые решили перейти на сторону правительственных сил.