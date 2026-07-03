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04:16, 3 июля 2026Наука и техника

Рост цен на смартфоны Samsung назвали неизбежным

Android Police: Samsung поднимет цены на смартфоны Galaxy S27 в 2027 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Корпорация Samsung собиралась удержать цены на смартфоны на прежнем уровне, но ее план провалился. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты сослались на отчет инсайдеров, согласно которому корейский IT-гигант собирался удержать цены на свои премиальные смартфоны на уровне начала 2026 года. Однако этот план оказался невыполнимым: по словам редактора портала Марка Янсена, Samsung неизбежно поднимет цены на новые телефоны.

В материале говорится, что корпорация из Южной Кореи собирались заказать производство OLED-панелей у китайской компании BOE. Samsung добивалась этой сделки ради экономии — сообщается, что произведенные для Galaxy S27 передние панели стоили бы на 20 процентов дешевле дисплеев, которые производит сама Samsung. Но сделку по определенным причинам назвали неосуществимой.

По словам специалистов, Samsung не удастся компенсировать дополнительные затраты на память и другие компании. Поэтому ей ничего не остается, кроме как поднять цены на смартфоны серии Galaxy S27. Ожидается, что стоимость смартфонов, которые выйдут в начале 2027 года, увеличится по сравнению с актуальными моделями на 50-100 долларов (4-8 тысяч рублей).

Ранее известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital заявил, что Apple сократила выпуск смартфонов линейки iPhone 17 из-за падения спроса. Также объем производства телефонов снизили Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor.

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