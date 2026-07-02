Спрос на iPhone упал

MacRumors: Apple сократила выпуск iPhone из-за снижения спроса на смартфоны

Корпорация Apple сократила выпуск смартфонов линейки iPhone 17. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты профильного медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital. Он, в свою очередь, упомянул собственные источники в цепочке поставок Apple, которые рассказали, что выпуск смартфонов актуальной серии снизился. Объемы производства сократили примерно на 15 процентов.

По словам специалистов MacRumors, в сообщении из Китая нет ничего удивительного: спрос на iPhone снижается каждый раз в середине лета, так как скоро Apple должна представить новую линейку устройств. Также темпы производства снизили конкуренты американского IT-гиганта: Xiaomi — на 20-30 процентов, Oppo, Vivo и Honor — 15-30 процентов.

В материале говорится, что пик спроса на новые смартфоны Apple пришелся на сентябрь 2025 года, когда компания только выпустила девайсы на рынок. По их словам, сейчас потребители ждут, что покажет Apple в начале осени.

В конце июня в сети появились первые видео, демонстрирующие новый iPhone 18 Pro. Журналисты Reuters заявили, что они были похищены у компании Tata Electronics, которая является одним из поставщиков Apple.