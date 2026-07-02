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09:07, 2 июля 2026Наука и техника

Спрос на iPhone упал

MacRumors: Apple сократила выпуск iPhone из-за снижения спроса на смартфоны
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Корпорация Apple сократила выпуск смартфонов линейки iPhone 17. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты профильного медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital. Он, в свою очередь, упомянул собственные источники в цепочке поставок Apple, которые рассказали, что выпуск смартфонов актуальной серии снизился. Объемы производства сократили примерно на 15 процентов.

По словам специалистов MacRumors, в сообщении из Китая нет ничего удивительного: спрос на iPhone снижается каждый раз в середине лета, так как скоро Apple должна представить новую линейку устройств. Также темпы производства снизили конкуренты американского IT-гиганта: Xiaomi — на 20-30 процентов, Oppo, Vivo и Honor — 15-30 процентов.

В материале говорится, что пик спроса на новые смартфоны Apple пришелся на сентябрь 2025 года, когда компания только выпустила девайсы на рынок. По их словам, сейчас потребители ждут, что покажет Apple в начале осени.

В конце июня в сети появились первые видео, демонстрирующие новый iPhone 18 Pro. Журналисты Reuters заявили, что они были похищены у компании Tata Electronics, которая является одним из поставщиков Apple.

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