Кассир российского супермаркета одним ударом убил покупателя за банку кофе

В Москве кассир супермаркета «Дикси» уличил покупателя в краже банки кофе и ударил его в живот. Через несколько дней мужчина умер от разрыва селезенки. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, покупатель взял банку кофе и попытался уйти, не оплатив ее. Это заметил кассир Уулу Нурланбек. Он отвел подозреваемого в краже покупателя в подвал, чтобы показать запись с камеры видеонаблюдения. Там между ними завязалась ссора: покупатель якобы начал оскорблять сотрудника супермаркета и угрожать ему. Тогда кассир ударил его в живот и по голове, после чего заставил оплатить кофе.

Спустя несколько дней посетитель супермаркета умер. Своим ударом сотрудник магазина разорвал ему селезенку. Кассира задержали.

Ранее охранники магазина «Магнит» в Красноярске избили покупателя резиновыми дубинками и распылили ему в лицо перцовый газ. По словам очевидцев, сотрудники супермаркета заподозрили мужчину в краже и напали на него, когда тот отказался показать содержимое сумки и «оказал сопротивление». На опубликованных в сети кадрах видно, как покупатель теряет сознание.

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