Администратор московского магазина отправил в кому заподозренного в воровстве

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении администратора зала супермаркета на севере Москвы. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, подозреваемый проломил череп и отправил в кому посетителя за попытку украсть бутылку водки.

Источник агентства пояснил, что конфликт произошел в супермаркете на Дубнинской улице на севере столицы.

21 июня сообщалось, что сотрудница супермаркета в подмосковном городе Шатура оттаскала посетительницу по полу из-за подозрения в краже конфет.

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